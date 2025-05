Francesco Moser prevede | I problemi della UAE non sono finiti Se Pellizzari non avesse aspettato Roglic…

Francesco Moser analizza le difficoltà della UAE al Giro d'Italia 2025, suggerendo che i problemi non sono ancora risolti. La terza settimana si è aperta con una tappa di montagna intensa, che ha sconvolto la classifica generale e le dinamiche tra i favoriti. In particolare, il messicano Isaac Del Toro ha subito un duro colpo nell’ultima salita, mettendo in luce le fragilità del team.

La terza settimana del Giro d’Italia 2025 si è aperta col botto, al termine di una dura tappa di montagna che ha stravolto almeno in parte la classifica generale modificando anche le gerarchie dei favoriti e all’interno delle singole squadre. Il messicano Isaac Del Toro ha pagato dazio sull’ultima salita di San Valentino, conservando comunque la maglia rosa, mentre il suo compagno Juan Ayuso è andato alla deriva staccandosi presto e perdendo un quarto d’ora. “ È stato un bel Giro. Sembrava che la UAE Emirates dominasse, invece ha avuto problemi e penso ne avrà degli altri. Era difficile pensare che Del Toro andasse avanti così fino alla fine... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Francesco Moser prevede: “I problemi della UAE non sono finiti. Se Pellizzari non avesse aspettato Roglic…”

