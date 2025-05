Francesco Gaetano Caltagirone | Il Futuro di Generali e la Finanza Italiana

In questo articolo, esploriamo il pensiero visionario di Francesco Gaetano Caltagirone riguardo al futuro di Generali e la finanza italiana. Con un forte impegno verso il bene comune, Caltagirone sottolinea l'importanza di preservare l'integrità della compagnia e contribuire al benessere economico del Paese, superando la mera questione dei guadagni finanziari.

"Quello che ho costruito basterà per generazioni, guadagnare un euro in più o in meno non significa più nulla per me. Ho iniziato a pensare al bene comune. Assicurarmi che Generali non cada nelle mani sbagliate è qualcosa che conta. È importante anche contribuire alla salute finanziaria di questo Paese e di questa città ". Così Francesco Gaetano Caltagirone parlando con Bloomberg che dedica un ampio articolo all'imprenditore italiano e alle sue battaglie finanziarie. "Generali dovrebbe aspirare a essere un attore globale radicato in Italia, pronto a cogliere grandi opportunità nel settore assicurativo - afferma ancora Caltagirone - Se si raccolgono i risparmi delle persone, bisogna anche utilizzarli per promuovere la crescita delle aziende con sede nei Paesi in cui vivono"... 🔗 Leggi su Quotidiano.net