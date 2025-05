Francesca Pascale | Lusingata dall’attenzione del Movimento 5 stelle

Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi, potrebbe intraprendere un nuovo percorso politico, attratta dall'attenzione del Movimento 5 Stelle. In un'intervista al quotidiano Domani, ha espresso il suo gradimento per l'interesse manifestato dal movimento, lasciando aperte le porte a una possibile candidatura. Scopriamo cosa ne pensa e quali potrebbero essere i suoi prossimi passi nel panorama politico italiano.

Francesca Pascale scende in campo? Chissà, forse con il Movimento 5 stelle. È proprio l’ex compagna di Silvio Berlusconi, interpellata dal quotidiano Domani, che non ha smentito l’interesse pentastellato: «Mi fa molto piacere l’attenzione che mi danno i Cinque stelle, non lo nascondo. Fino ad adesso ho ricevuto proposte da sinistra, da centro, da destra mai ». E aggiunge: «Mi sento più libera mentalmente. Adesso non devo più neanche preoccuparmi di non disturbare gli alleati, mi sento più matura. Più vecchia». Articolo completo: Francesca Pascale: «Lusingata dall’attenzione del Movimento 5 stelle» dal blog Lettera43. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Francesca Pascale: «Lusingata dall’attenzione del Movimento 5 stelle»

