Francesca Michielin torna in radio con Francesca

Francesca Michielin torna sulle onde radiofoniche con il suo nuovo singolo "Francesca", disponibile dal 30 maggio per Columbia Records/Sony Music Italy. Scritto insieme a Galea, questo brano promette di catturare l'attenzione dei fan, confermando il talento e la versatilità dell'artista. Preparati a lasciarti conquistare dalle sue melodie fresche e autentiche!

Francesca Michielin – Ph. Alessandro Treves MILANO – “Francesca” è il nuovo singolo di Francesca Michielin, disponibile in radio e in digitale da venerdì 30 maggio per Columbia RecordsSony Music Italy e già disponibile in presave. Scritto dalla stessa Francesca in collaborazione con Galea (al secolo Claudia Guaglione), Kaput (Antonio Caputo) e Francesco “Katoo” Catitti – che ne ha curato anche la produzione – Francesca spiega che il brano “segna per me un nuovo inizio, un passo importante verso la riscoperta di me stessa. Sono in questo “viaggio” da quando avevo 16 anni e in tutto questo tempo ho cambiato pelle mille volte. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Francesca Michielin torna in radio con “Francesca”

Ospiti all'Arena di Verona anche i Coma_Cose e Tommaso Paradiso per festeggiare i 30 anni di Francesca Michielin - All'Arena di Verona arrivano anche i Coma_Cose e Tommaso Paradiso per celebrare i 30 anni di Francesca Michielin. 🔗continua a leggere

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Francesca è il nuovo singolo di Francesca Michielin in radio e in digitale dal 30 maggio; Francesca Michielin si aggiunge al cast del Concertozzo; Radio Zeta Future Hits Live al Centrale del Foro Italico; A Milano torna Party Like a Deejay: il programma e gli ospiti. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

“Francesca”: ecco il nuovo inizio di Francesca Michielin - La canzone sarà in rotazione da venerdì 30 maggio su Radio Italia solomusicaitaliana. L’obiettivo? “La riscoperta di me stessa”, spiega Francesca ... 🔗radioitalia.it scrive

Francesca Michielin: nuovo inizio Pop-Rock senza filtri - Con "Francesca", la cantautrice Francesca Michielin torna alle origini: un grido autentico per una generazione in cerca di sé. 🔗Lo riporta lagazzettadellospettacolo.it

Francesca Michielin: "Francesca" è il nuovo singolo fuori venerdì 30 maggio, in radio e in digitale. Il 4 ottobre, live all’Arena Di Verona - FRANCESCA è il nuovo singolo di Francesca Michielin fuori, in radio e in digitale, da venerdì 30 maggio, per Columbia Records/Sony Music Italy e già disponibile in presave. Scritto dalla stessa France ... 🔗Secondo fai.informazione.it

Francesca Michielin | A tu per tu di Radio Italia | Radio Italia