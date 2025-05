Frah Quintale ad aprile 2026 il tour ‘Palazzetti’26’

Frah Quintale lancia il suo attesissimo tour 'Palazzetti 26', che toccherà le principali città italiane nella primavera del 2026. I fan potranno acquistare i biglietti a partire dalle 14:00 di giovedì 29 maggio. La tournée, prodotta da Live Nation, partirà il 13 aprile 2026 dall’Unipol Forum di Milano, promettendo un'esperienza musicale imperdibile.

Frah Quintale, annuncia ‘Palazzetti’26’, il suo primo tour nei palasport che nella primavera 2026 toccherà le principali città italiane. Biglietti in vendita dalle ore 14 di giovedì 29 maggio. La tournée, prodotta da Live Nation, avrà inizio il 13 aprile 2026 dall’Unipol Forum di Milano e proseguirà poi il 15 aprile al Nelson Mandela Forum di Firenze, il 17 aprile al Palazzo dello Sport di Roma, il 18 aprile al Palapartenope di Napoli, il 20 aprile alla Kioene Arena di Padova, per poi concludersi il 21 aprile all’Inalpi Arena di Torino. Radio 105 è media partner del tour.Frah, per questa occasione, ha disegnato tutte le grafiche del suo tour, dipingendo a mano su grandi tele i sei palazzetti delle città in cui si esibirà. 🔗 Leggi su Lapresse.it