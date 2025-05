Fotovoltaico continuità estetica e funzionale

Il seminario tematico "Le soluzioni passive per l'efficienza e il comfort", tenutosi il 22 maggio a Vicenza, ha messo in luce l'importanza del fotovoltaico, evidenziata da Martina Masetto di Alpewa. L'intervento si è concentrato sulla necessità di coniugare estetica e funzionalità dei pannelli fotovoltaici nell'ambito dell'efficientamento energetico, proponendo soluzioni innovative per un futuro sostenibile.

Roma, 28 mag. - All'interno del Seminario Tematico "Le soluzioni passive per l'efficienza e il comfort", svoltosi il 22 maggio a Vicenza e promosso da GBC Italia, Martina Masetto, Area Manager di Alpewa, ha sottolineato: "In tema di efficientamento energetico, l'attenzione ai pannelli fotovoltaici è sempre più diffusa, sia per gli obblighi normativi sia per l'uso quotidiano che ne facciamo tutti. Alpewa, il cui core business è il rivestimento metallico di coperture e facciate, ha ideato Prefa Solar: un sistema che integra un modulo fotovoltaico direttamente nel rivestimento metallico. In questo modo si garantisce continuità estetica e funzionale, offrendo al progettista la possibilità di realizzare facciate che siano efficienti dal punto di vista energico ma anche accattivanti per l'aspetto estetico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Fotovoltaico, continuità estetica e funzionale

One House: the architectural perfection of a house between the sky and the Sicilian sea-Iraci Arch.