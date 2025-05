FOTO | Party in barca tra le wrestler WWE per festeggiare i 43 anni di Natalya

Celebra i 43 anni di Natalya con un esclusivo party in barca tra le wrestler WWE, mostra di amicizia e buonumore fuori dal ring. Le foto condivise da star come Rhea Ripley, Liv Morgan e altre rivale e amiche testimoniano un'occasione speciale sotto il sole della California. Un evento che rende ancora più evidente il grande legame tra le protagoniste del WWE.

Rivali e amiche, le wrestler WWE sembrano andare molto d’accordo fuori dal ring. A riprova le foto pubblicate da numerose wrestler ed ex wrestler WWE di una bella giornata passata su invito di Natalya su una barca sotto il sole della California. Tra i nomi noti vediamo Rhea Ripley, B-Fab, Scarett Bordeaux, Isa Dawn, Bayey, Liv Morgan, Maxim, Indi Hartwell, Tiffany, Bianca Belair e tante altre. Foto 1. Foto 2. Foto 3. Foto 4. Foto 5. Foto 6. Foto 7. Foto 8. Foto 9. Video 1. natalya STAYSSS with that phone in her hand taking pictures. i know a pop socket hates to see her coming pic.twitter.commLK7wlDJOl — bean (@catgirlbean) May 28, 2025 Video 2. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - FOTO: Party in barca tra le wrestler WWE per festeggiare i 43 anni di Natalya

