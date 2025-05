FOTO Il cuore dell’Irpinia batte per l’Ucraina | partono gli aiuti

L'Irpinia si mobilita a sostegno dell'Ucraina, unendo forze e cuori in un'iniziativa di solidarietà. In collaborazione con il CSV Irpinia Sannio ETS e l'associazione Ucraini Irpini APS, volontari e rappresentanti istituzionali hanno dato vita a un evento significativo per avviare inviati di aiuti. Un gesto che testimonia la vicinanza della comunità irpina verso chi vive momenti difficili.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il cuore dell’Irpinia batte forte per l’Ucraina, e oggi lo ha fatto insieme al CSV Irpinia Sannio ETS e all’associazione Ucraini Irpini APS. Accanto a loro, rappresentanti delle istituzioni e tantissimi volontari hanno preso parte a un momento carico di significato, per riflettere insieme e far brillare il valore profondo della solidarietà. Emozioni vere, sguardi intensi, parole che uniscono. Oggi abbiamo acceso una luce che parla di pace, di vicinanza, di umanità. Da Piazza Libertà ad Avellino è appena partito un viaggio carico di speranza, umanità e coraggio e la prossima tappa sarà a Benevento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - FOTO/ Il cuore dell’Irpinia batte per l’Ucraina: partono gli aiuti

