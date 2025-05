Fortnite lancia Balla con Sabrina | show musicale interattivo con Sabrina Carpenter

Fortnite presenta "Balla con Sabrina", un emozionante evento interattivo che trasforma il gioco in un palcoscenico musicale. A partire dal 30 maggio, i giocatori potranno vivere un'esperienza unica insieme alla cantante Sabrina Carpenter, tra balli coinvolgenti e performance emozionanti. Non perdere l'occasione di partecipare a questa innovativa fusione di musica e gioco fino al 17 giugno.

Fortnite continua a reinventare il concetto di evento in-game con “Balla con Sabrina”, uno spettacolo interattivo dedicato alla cantante Sabrina Carpenter, che combina musica, ballo e partecipazione attiva. L’evento sarà disponibile dal 30 maggio alle 21:00 fino al 17 giugno alle 05:59 (ora italiana), all’interno della sezione Scopri del gioco. Uno spettacolo dove sei tu a fare la differenza. Non si tratta di un semplice concerto da guardare. I giocatori sono protagonisti attivi, invitati a ballare sulle note di successi come “Bed Chem” e “Espresso”, in un ambiente spettacolare realizzato da Stufish Entertainment Architects... 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - Fortnite lancia “Balla con Sabrina”: show musicale interattivo con Sabrina Carpenter

