Forse siamo vicini all’elisir di giovinezza | potrebbe allungare la vita del 30%

Nuove ricerche suggeriscono che una combinazione di rapamicina e trametinib potrebbe avvicinarci a un vero e proprio elisir di giovinezza. Studi sui topi hanno rivelato un aumento della durata della vita del 30%, grazie all'azione di questi farmaci che mirano a una via di segnalazione fondamentale nell'invecchiamento. Scopriamo come questa scoperta potrebbe rivoluzionare la nostra comprensione dell'invecchiamento e della longevità.

La combinazione di due farmaci ha dimostrato di prolungare di circa un terzo la durata della vita nei topi: si tratta della rapamicina e del trametinib, due medicinali con attività anti-tumorale che agiscono su una via di segnalazione con un ruolo centrale nell'invecchiamento.

