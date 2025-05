Formula Imola Minardi a fine corsa Lascia l’intero Cda Un manager in arrivo

La Formula Imola si prepara a una significativa trasformazione: il presidente Gian Carlo Minardi, in carica dal 2021, lascia il suo posto, accompagnato dalle dimissioni dell'intero CDA. Questa svolta, comunicata ai vertici di Con.Ami e Comune, segna l'inizio di una nuova era per la società che gestisce l'Autodromo, con un nuovo manager in arrivo per guidare il cambiamento.

Formula Imola cambia pelle. Il presidente Gian Carlo Minardi, da inizio 2021 alla guida della società che gestisce l’attività dell’Autodromo, cede il testimone. Le dimissioni, anticipate ieri ai vertici di Con.Ami e Comune, saranno ufficializzate a breve. Probabilmente nella giornata odierna. E a stretto giro di posta arriverà anche la nomina del successore di Minardi: la volontà del Consorzio pubblico (socio unico di Formula Imola) e del Municipio è infatti quella di evitare vuoti di potere (anche se resta saldo al proprio posto il direttore generale del circuito, Pietro Benvenuti) in vista della seconda parte di stagione dell’Enzo e Dino Ferrari... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Formula Imola. Minardi a fine corsa . Lascia l’intero Cda . Un manager in arrivo

Altre fonti ne stanno dando notizia

Formula Imola. Minardi a fine corsa . Lascia l’intero Cda . Un manager in arrivo; EDIZIONE DA RECORD DEL FORMULA 1 AWS GRAN PREMIO DEL MADE IN ITALY E DELL’EMILIA-ROMAGNA: 242.000 PRESENZE NEL FINE SETTIMANA; Gian Carlo Minardi verso l’addio a Formula Imola; I GP secondo Giancarlo Minardi – 242.000 voci vogliono ancora la F1 a Imola. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Formula Imola. Minardi a fine corsa . Lascia l’intero Cda . Un manager in arrivo - Dimissioni anticipate per il presidente mentre traballa la conferma del Gp. Nessuno scontro, a 78 anni la scelta di farsi da parte dopo un periodo intenso. Parte il toto successore: non sarà legato al ... 🔗Come scrive msn.com

Gian Carlo Minardi lascia la guida dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari - Cambio al vertice per la società Formula Imola che gestisce l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari: Gian Carlo Minardi si dimette dal ruolo di Presidente dopo quattro anni e mezzo di mandato. Il futuro dell’ ... 🔗Scrive msn.com

Autodromo, Gian Carlo Minardi confermato alla guida di Formula Imola - L’assemblea dei soci di Con.Ami ha approvato il bilancio 2023. E, contestualmente, ha confermato in blocco il consiglio di amministrazione di Formula Imola, la società che ha in mano la gestione ... 🔗Si legge su ilnuovodiario.com

A fine mese torna la festa del Team Minardi per ripercorrere la storia delle corse