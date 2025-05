Formazione dei lavoratori | perché le piccole imprese non possono più rimandare

La formazione dei lavoratori è cruciale per il successo e la competitività delle piccole imprese italiane, ma solo il 36% degli adulti partecipa a iniziative formative. Questo dato allarmante, ben al di sotto della media europea del 45%, evidenzia l'urgenza di investire in competenze e innovazione. Le piccole e medie imprese non possono più rimandare: è tempo di agire per rimanere al passo con le sfide del mercato.

C’è un dato che dovrebbe far riflettere ogni imprenditore italiano: solo il 36% degli adulti nel nostro Paese partecipa ad attività di formazione. In Europa, la media è del 45%. Questo significa che stiamo lasciando indietro competenze, innovazione e opportunità. E per le piccole e medie imprese (PMI), spesso già alle prese con mille sfide, il ritardo rischia di diventare un boomerang. La formazione non è un lusso, è una necessità. Il Rapporto Formazione e Lavoro 2025 presentato oggi a Roma dall’ Osservatorio Proxima e dal gruppo Enzima12 è chiaro: la formazione continua è l’unica strada per affrontare i cambiamenti che stanno rivoluzionando il mondo del lavoro – dalla digitalizzazione alla sostenibilità, dall’invecchiamento della forza lavoro alla carenza di competenze. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Formazione dei lavoratori: perché le piccole imprese non possono più rimandare

Casa, formazione linguistica, conoscenza dei servizi: i bisogni dei lavoratori della logistica - Piacenza, capitale della logistica in Italia, è al centro di un settore in espansione che impiega un numero crescente di lavoratori, molti dei quali di origine straniera. 🔗continua a leggere

Altre fonti ne stanno dando notizia

Vogliono assumere, ma non trovano nessuno: il paradosso delle piccole imprese italiane; Referendum, secondo quesito: tutele nelle Pmi; Rinnovato il CCNL edilizia artigianato e pmi; Regione Lombardia: Formazione continua 2023 – Voucher aziendali termine presentazione domande. 🔗Cosa riportano altre fonti

Formazione dei lavoratori: perché le piccole imprese non possono più rimandare - C’è un dato che dovrebbe far riflettere ogni imprenditore italiano: solo il 36% degli adulti nel nostro Paese partecipa ad attività di formazione. In ... 🔗thesocialpost.it scrive

Formazione al palo. Così l’Italia perde 44 miliardi l’anno per il mismatch sul lavoro - Il Rapporto Formazione e Lavoro 2025 evidenzia che il disallineamento tra competenze e mercato del lavoro costa al paese il 3,4% del Pil dei settori ... 🔗Come scrive huffingtonpost.it

Formazione lavoro: nel 2023 il mismatch in Italia è costato 44 miliardi - (Teleborsa) - A causa del disallineamento tra formazione e bisogni occupazionali l'Italia ha perso 43,9 miliardi di euro, il 3,4% del PIL dei settori analizzati nel 2023. La cifra, calcolata a partire ... 🔗Secondo finanza.repubblica.it

Formazione gratuita alle imprese, Loris Pecorella (Inaugis): “Opportunità anche per piccole aziende”