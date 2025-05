Forestali oggi il sit in in Prefettura per chiedere la riforma del settore

Oggi, un sit-in si è tenuto davanti alla Prefettura in via Cavour, dove i rappresentanti di Flai, Fai e Uila hanno manifestato per richiedere una riforma del settore forestale. Ricevuti dal prefetto, hanno presentato una lettera per sottolineare l'importanza di un riordino che possa garantire sostenibilità e valorizzazione delle risorse forestali.

Oggi si è svolto un presidio davanti alla Prefettura, in via Cavour, per chiedere il riordino del settore forestale. I segretari di Flai, Fai e Uila sono stati ricevuti dal prefetto, al quale avevano chiesto un incontro. E gli hanno consegnato una lettera in cui si chiede di rappresentare al. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Forestali, oggi il sit in in Prefettura per chiedere la riforma del settore

Vertenza ASIDEP, oggi il confronto in Prefettura ad Avellino - Oggi, lunedì 27 maggio 2025, alle ore 16.30, si svolgerà presso la Prefettura di Avellino un’importante riunione per discutere la vertenza che coinvolge ASIDEP srl e il Consorzio ASI. 🔗continua a leggere

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Messina: Vertenza settore Forestale, questa mattina sit in lavoratori e sindacati - Sit-in, questa mattina alla passeggiata a mare di fronte la Prefettura, dei lavoratori forestali nell’ambito della mobilitazione regionale promossa da ... 🔗98zero.com scrive

Mobilitazione e sit in ad Argeco Oggi vertice in prefettura per mediare sui posti di lavoro - Ed ora ci aspettiamo che con la trattativa in prefettura si giunga ad una positiva conclusione della vertenza per scongiurare ulteriori iniziative. Auspichiamo sostanziali novità di gestione ... 🔗Come scrive ilrestodelcarlino.it

Estate alle porte ma niente lavoro Sit in dei forestali in Prefettura - Nel pomeriggio i forestali hanno dato vita ad un sit-in davanti alla prefettura di per protestare contro il mancato avviamento al lavoro alle soglie della stagione estiva. "I lavoratori sono ... 🔗Secondo palermotoday.it

Protesta dei forestali in Prefettura - La testimonianza di un operaio forestale