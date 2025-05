Forestali in agitazione davanti la Prefettura; Rischio incendi alle porte il nostro Comparto in difficoltà

Questa mattina, i lavoratori forestali si sono riuniti in un sit-in di protesta davanti alla Prefettura, in risposta alla mobilitazione regionale organizzata da Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil. L'iniziativa mira a mettere in luce le difficoltà che attraversa il comparto forestale siciliano, un settore già in crisi e minacciato da un crescente rischio incendi.

Sit-in, questa mattina alla passeggiata a mare di fronte la Prefettura, dei lavoratori forestali nell'ambito della mobilitazione regionale promossa da Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil. Una protesta per evidenziare la grave situazione in cui versa il comparto forestale siciliano e che, con...

