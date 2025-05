Forestali | Fai Flai e Uila consegnano ai prefetti un documento di protesta

I lavoratori forestali siciliani, attraverso le organizzazioni fai, flai e uila, hanno consegnato ai prefetti un documento di protesta per denunciare la loro frustrazione e il senso di negata cittadinanza. Rivolgendosi alle autoritĂ di governo, chiedono un intervento immediato per migliorare le loro condizioni lavorative e garantire un supporto adeguato alle migliaia di famiglie che vivono questa difficile situazione.

"Ci rivolgiamo a Lei con questo documento perchĂ©, con la Sua sensibilitĂ istituzionale, voglia rappresentare alle AutoritĂ di Governo lo stato di frustrazione e i sentimenti di negata cittadinanza che vivono ormai da troppo tempo migliaia di lavoratori forestali e le loro famiglie in Sicilia a... 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Forestali: Fai, Flai e Uila consegnano ai prefetti un documento di protesta

