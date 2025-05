Foodish Joe Bastianich e Antonella Elia incoronano Casa Vicina | Il vitello tonnato più incredibile di Torino

Il programma "Foodish" di TV8 celebra le delizie della cucina piemontese, con Joe Bastianich e Antonella Elia che incoronano Casa Vicina per il miglior vitello tonnato di Torino. Nella puntata del 27 maggio, i ristoranti Almondo Trattoria, Mollica e L'Uliveto si sfidano per dimostrare che questa specialità, in tutte le sue varianti, è un'eccellenza da gustare e apprezzare.

Almondo Trattoria, Mollica, L'Uliveto e Casa Vicina sono stati protagonisti ieri sera, martedì 27 maggio, in prima serata nella puntata di "Foodish" che va in onda su TV8. "Il vitello tonnato torinese è un'eccellenza della cucina piemontese, buonissima in tutte le sue versioni. Noi abbiamo... 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - "Foodish", Joe Bastianich e Antonella Elia incoronano Casa Vicina: "Il vitello tonnato più incredibile di Torino"

