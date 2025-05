Foodish di Joe Bastianich con Antonella Elia incorona Casa Vicina | il vitello tonnato più incredibile di Torino

Nella puntata del 27 maggio di "Foodish" su TV8, Joe Bastianich insieme ad Antonella Elia ha incoronato Casa Vicina come il ristorante che propone il vitello tonnato più incredibile di Torino. Tra i protagonisti della serata anche Almondo Trattoria, Mollica e L'Uliveto, che hanno messo in luce le varie interpretazioni di un'eccellenza della cucina piemontese. Scopriamo insieme i dettagli di questa deliziosa competizione gastronomica.

Almondo Trattoria, Mollica, L'Uliveto e Casa Vicina sono stati protagonisti ieri sera, martedì 27 maggio, in prima serata nella puntata di "Foodish" che va in onda su TV8. "Il vitello tonnato torinese è un'eccellenza della cucina piemontese, buonissima in tutte le sue versioni.

