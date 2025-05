Food truck e cibo di strada inondano Carpi | torna l' appuntamento con lo Street festival

Carpi si prepara a celebrare il gusto e la convivialità con l'undicesima edizione del Carpi Street Festival, in programma da venerdì 30 maggio a lunedì 2 giugno. I giardini pubblici e Piazzale Re Astolfo diventeranno il palcoscenico ideale per food truck e squisite proposte di street food, riportando in città l'entusiasmo per le cucine su strada, un trend che ha conquistato sempre più appassionati in tutta Italia.

Da venerdì 30 maggio a lunedì 2 giugno appuntamento ai giardini pubblici di Carpi e in Piazzale Re Astolfo, nel cuore della città, con l'undicesima edizione del Carpi Street Festival, tra i primi format in Italia ad aver premiato il trend delle cucine su strada, già apprezzatissime nel nord.

