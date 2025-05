Fonti Az contatti Calenda-Renzi per manifestazione il 6 giugno

Il 6 giugno a Milano, Fonti di Azione annunciano una manifestazione congiunta organizzata da Carlo Calenda e Matteo Renzi. L'iniziativa mira a condannare le azioni del governo israeliano, sensibilizzare sul pericolo dell'antisemitismo e opporsi a chi sostiene la distruzione dello Stato di Israele. Questo evento rappresenta un'importante opportunità di mobilitazione contro l'intolleranza e per la pace.

Fonti di Azione fanno sapere che ci sono stati contatti diretti tra Calenda e Renzi per organizzare venerd√¨ 6 giugno a Milano una iniziativa comune di condanna all'azione del governo israeliano e di sensibilizzazione sul pericolo dell'antisemitismo e contro chi professa la distruzione dello stato di Israele. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Fonti Az, contatti Calenda-Renzi per manifestazione il 6 giugno

