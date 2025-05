Fondi alle infrastrutture Adorno M5S | Presenterò un’interrogazione in aula

Il M5S si prepara a presentare un'interrogazione in aula riguardo al gravissimo definanziamento di tre miliardi destinati alle infrastrutture siciliane. Questa decisione, voluta dal Ministero delle Infrastrutture guidato da Matteo Salvini, rappresenta un ulteriore danno per una regione già duramente colpita da ritardi infrastrutturali che ostacolano il suo sviluppo e il benessere dei cittadini.

🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Fondi alle infrastrutture, Adorno (M5S): "Presenterò un'interrogazione in aula"

