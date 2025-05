fondazione di piacenza e vigevano già stanziati 38 milioni per i progetti sul territorio

La Fondazione di Piacenza e Vigevano ha stanziato 38 milioni di euro per sostenere progetti localizzati, con un focus particolare su iniziative di impatto sociale. Il presidente Roberto Reggi evidenzia l'importanza di tali investimenti, sottolineando l'attenzione dedicata nell'analizzare le richieste, al fine di promuovere interventi significativi sul territorio.

