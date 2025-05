Follia social | l' Ice Bucket Challenge pure sui cani

Negli ultimi tempi, il web è stato travolto da una nuova controversia: l'Ice Bucket Challenge riproposto con protagonisti i cani. Questa moda, che sfrutta gli animali domestici per raccogliere visibilità e consensi sui social, ha sollevato gravi preoccupazioni per il benessere degli animali, trasformando una sfida inizialmente benefica in un fenomeno potenzialmente pericoloso e crudele. Analizziamo le implicazioni di questa tendenza discutibile.

Una delle mode più discusse del momento sul web è quella di usare gli animali domestici come strumenti per ottenere visibilità e consensi sui social. La sfida pericolosa (e crudele)...

