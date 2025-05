foglie in fiera fiera della piccola editoria indipendente romana

Fogli(e) in Fiera, la fiera gratuita della micro e piccola editoria romana, torna per la sua seconda edizione dal 30 maggio al 1 giugno al Parco Virgiliano/Nemorense. Questo evento celebra la creatività editoriale locale e rappresenta il culmine della Festa della lettura, promuovendo un incontro vivace tra lettori, autori e editori indipendenti. Scopri il mondo della piccola editoria e immergiti nella lettura!

