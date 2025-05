Focus ESG – Episodio 54

Nel 54° episodio di "Focus ESG", esploriamo il legame tra sostenibilità, coesione sociale e valore economico nel settore della cultura e dello spettacolo. Analizziamo come un approccio ESG evoluto possa contribuire a valorizzare queste aree cruciali, promuovendo inclusione e prosperità economica. Unisciti a noi per scoprire strategie innovative e best practices in questo ambito sempre più rilevante.

MILANO (ITALPRESS) – La sostenibilità è coesione e inclusione sociale ma anche valore economico. Cultura e spettacolo come si esprimono in queste fondamentali voci? Un approccio ESG evoluto può permettere di valutare e valorizzare cultura e spettacolo sia da un punto di vista sociale sia economico? Ora si. Grazie all’analisi svolta dal Dipartimento di Economia dell’Università Ca’ Foscari Venezia, in collaborazione con il Teatro La Fenice, si sono stimati gli impatti economici diretti, indiretti e indotti generati sul territorio di riferimento dalla produzione di un’istituzione culturale, anche in termini occupazionali... 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Focus ESG – Episodio 54

