Flora Canto difende Brignano e risponde alla Savino | Non è facile baciare una signora con 10 anni in più

In un recente episodio di "Belve", Lunetta Savino ha affrontato vari temi, suscitando l'attenzione con una dichiarazione sui baci sul set. Tuttavia, le sue parole hanno innescato la reazione di Flora Canto, moglie di Enrico Brignano, che ha deciso di difendere il marito, rispondendo con determinazione a quanto detto dalla Savino. Scopriamo più nel dettaglio il botta e risposta tra le due attrici.

Lunetta Savino a Belve ha affrontato differenti argomenti. Messa alle strette da Francesca Fagnani, ha anche commentato i baci da set che ha ricevuto e dato. Una sua frase, però, ha indispettito Flora Canto. La moglie di Enrico Brignano, infatti, ha voluto rispondere al commento (giocoso) nei confronti del marito, creando di fatto un caso laddove non ce n’era uno. Enrico Brignano pessimo baciatore. Francesca Fagnani ha ricordato a Lunetta Savino che nel corso della sua carriera non ci sono di certo state scene spinte sul set. “E meno male”, ha subito risposto lei a Belve. Non si trova a suo agio in certe situazioni e non le piace neanche dover dare baci a dei colleghi. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Flora Canto difende Brignano e risponde alla Savino: “Non è facile baciare una signora con 10 anni in più”

