Flora Canto contro Lunetta Savino per difendere Brignano | Per lui fu faticoso baciare lei

Un acceso scambio di battute tra Flora Canto e Lunetta Savino infiamma il gossip di fine maggio. Dopo che Savino ha descritto Enrico Brignano come “il peggior baciatore” in un'intervista a Belve, Canto è intervenuta per difendere il marito, dando vita a un botta e risposta ironico e pungente. Scopriamo i dettagli di questa divertente polemica che ha catturato l'attenzione dei fan.

Un botta e risposta ironico ma pungente, quello tra Lunetta Savino e Flora Canto, che infiamma il gossip televisivo di fine maggio. Tutto nasce da un’intervista rilasciata da Lunetta Savino a Belve, dove l’attrice ha dichiarato che Enrico Brignano è stato “il peggior baciatore” incontrato sul set. Una frase che non è passata inosservata, soprattutto agli occhi (e alle orecchie) di Flora Canto, moglie di Brignano, che mercoledì 28 maggio è intervenuta nel salotto di La Volta Buona su Rai 1 per dire la sua. Con tono divertito ma diretto, Flora ha deciso di difendere suo marito con fermezza e un pizzico di sarcasmo, regalando al pubblico momenti esilaranti ma anche una chiara presa di posizione. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Flora Canto contro Lunetta Savino per difendere Brignano: «Per lui fu faticoso baciare lei»

