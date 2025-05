Flashmob contro il progetto di parcheggio interrato in piazza del Cestello VIDEO

Un flashmob colorato è andato in scena in piazza del Cestello, dove il comitato "Salviamo Firenze" ha espresso la sua opposizione al progetto di un parcheggio interrato. Attraverso un’azione ironica con costumi da bagno, i manifestanti hanno messo in luce i potenziali rischi legati alla costruzione, soprattutto per la vicinanza del fiume, invitando a riflettere sulla salvaguardia della città.

Il comitato “Salviamo Firenze” è sceso in piazza del Cestello per protestare contro il progetto di costruire un parcheggio interrato. Un flashmob con tenuta balneare per criticare in maniera ironica un progetto che potrebbe secondo i manifestanti costituire un rischio per la vicinanza del fiume... 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Flashmob contro il progetto di parcheggio interrato in piazza del Cestello \ VIDEO

Su questo argomento da altre fonti

Flashmob contro il progetto di parcheggio interrato in piazza del Cestello \ VIDEO; Flashmob contro il parcheggio in Piazza del Cestello; Residenti contro la pista ciclabile: Piante abbattute, addio posteggi. 🔗Ne parlano su altre fonti

Residenti contro la pista ciclabile: "Piante abbattute, addio posteggi" - "Giù le mani da via don Sturzo", residenti contro il progetto della ciclabile mangia-parcheggi organizzano un flashmob con ... 🔗Da msn.com