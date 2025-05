Fiumicino RM cadavere di donna riaffiora dal Tevere | indagini in corso

Un macabro ritrovamento ha scosso Fiumicino, in provincia di Roma, dove il corpo di una donna, in avanzato stato di decomposizione, è riaffiorato lungo il Tevere. La scoperta, avvenuta nei pressi di via Palgrande, è stata effettuata da un passante. Le autorità stanno ora conducendo indagini per fare luce su questo inquietante evento.

Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, è stato scoperto da un passante nei pressi di via Palgrande. Macabro ritrovamento ieri sera a Fiumicino, in provincia di Roma, dove il corpo senza vita di una donna è riaffiorato lungo la sponda del Tevere nei pressi di via Palgrande. A lanciare l’allarme è stato un passante che ha notato i resti galleggiare in acqua e ha subito contattato il numero unico di emergenza. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Ostia e i Vigili del fuoco, che hanno recuperato il cadavere in avanzato stato di decomposizione. Nessun documento è stato rinvenuto addosso alla donna, rendendo al momento impossibile l’identificazione. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Fiumicino (RM), cadavere di donna riaffiora dal Tevere: indagini in corso

