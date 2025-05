Fiumicino la raccolta differenziata si impara da piccoli | l’evento in sala consiliare

Il 29 maggio 2025, la sala consiliare di Fiumicino ha ospitato l'evento conclusivo di "Artisti e Secchioni", un progetto di educazione ambientale che ha istituito un legame tra creatività e sostenibilità. In questa occasione, i giovani partecipanti, vere e proprie promesse ecologiche, sono stati premiati per le loro opere, dimostrando l'importanza della raccolta differenziata e della salvaguardia dell'ambiente sin dalla tenera età.

Fiumicino, 29 maggio 2025- In aula consiliare si è tenuto l’evento conclusivo di “Artisti e Secchioni”, il progetto di educazione ambientale che ha visto coinvolte diverse scuole del territorio. Stamattina i piccoli artisti (ed ecologisti) sono stati premiati per le loro creazioni che sapranno fare la differenza anche per gli adulti e che sapranno rendere la raccolta differenziata più semplice e colorata. Il progetto. Il progetto “ARTISTI E SECCHIONI” è un’iniziativa ambientale che ha coniugato arte e riciclo nelle scuole. Durante l’anno scolastico 20242025, il programma ha avuto l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti sul rispetto dell’ambiente attraverso attività creative e ludiche. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Se ne parla anche su altri siti

Fiumicino, nuovo servizio di raccolta differenziata: tutte le novità - Un’assemblea pubblica in Aula consiliare durante la quale il Direttore di Fiumicino Ambiente Claudio Campisano ha spiegato i dettagli Fiumicino, 3 dicembre 2024 – Una raccolta differenziata ... 🔗Come scrive ilfaroonline.it

Fiumicino, rifiuti abbandonati lungo il molo: “Abbiamo iniziato la differenziata, ma nessuno raccoglie i sacchi” - L’appello di un pescatore: “Di nostra spontanea volontà cerchiamo di mantenere pulita la zona, ma chiediamo che la raccolta arrivi fino a lì” Fiumicino – “Abbiamo fatto questa scelta ... 🔗Riporta ilfaroonline.it

Estate 2024: piano di raccolta differenziata potenziata per le attività commerciali - FIUMICINO - L’assessore all’Ambiente del Comune di Fiumicino, Stefano Costa, annuncia il potenziamento del servizio di raccolta differenziata porta a porta per le utenze non domestiche, valido ... 🔗Come scrive civonline.it

Fiumicino, la raccolta differenziata si impara da piccoli: l'evento in sala consiliare