Fiumicino cadavere di una donna riaffiora dal Tevere

Un tragico ritrovamento ha scosso Fiumicino, dove il cadavere di una donna è riemerso dalle acque del Tevere. I carabinieri sono al lavoro per identificare la vittima, le cui origini potrebbero essere africane. L'episodio solleva interrogativi e preoccupazioni sulla sicurezza e sulle dinamiche sociali della zona.

I carabinieri lavorano per scoprire le generalità della donna, presumibilmente di origini africane

