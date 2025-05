Fiumicino cadavere di donna riaffiora dal Tevere | indagini in corso

Un inquietante ritrovamento ha scosso Fiumicino: il cadavere di una donna è riemerso dal fiume Tevere. L'episodio, avvenuto il 28 maggio 2025, ha sollevato interrogativi sulle circostanze della morte. Il corpo, in stato avanzato di decomposizione e senza documenti di riconoscimento, è attualmente oggetto delle indagini condotte dai carabinieri locali.

Roma, 28 maggio 2025 - Il cadavere di una donna è affiorato dal fiume Tevere, all'altezza di Fiumicino. E' accaduto ieri sera. Il corpo, presumibilmente di una donna africana, era in avanzato stato di decomposizione e senza documenti. Indagano i carabinieri della stazione di Fiumicino... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Fiumicino, cadavere di donna riaffiora dal Tevere: indagini in corso

