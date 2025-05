fiuggi tenta di scappare dai carabinieri ma viene arrestato e trovato con la droga addosso

Un giovane di 21 anni, residente ad Albano Laziale, è stato arrestato dai Carabinieri a Fiuggi dopo aver tentato di sfuggire alle forze dell'ordine. Durante il controllo, è stato trovato in possesso di droga, confermando l'intento di spacciare nella zona. L'episodio evidenzia l'impegno dei Carabinieri nel contrasto al traffico di stupefacenti nel territorio ciociaro e nella prevenzione della criminalità.

Dai Castelli Romani al nord della Ciociaria per spacciare droga e per la precisione nella cittadina di Fiuggi, dove, nelle ore scorse, i Carabinieri della locale Stazione lo hanno tratto in arresto. Stiamo parlando di un 21enne residente ad Albano Laziale, beccato, alla guida di un’autovettura a... 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it