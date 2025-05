Fiuggi FR 21enne arrestato per spaccio | aveva droga e contanti in auto

Un 21enne di Albano Laziale è stato arrestato a Fiuggi dai Carabinieri dopo un tentativo di fuga. Durante il controllo, i militari hanno rinvenuto hashish, cocaina e materiali per il confezionamento, oltre a contanti in auto. L'operazione si inserisce in un contesto di intensificazione delle attività antidroga nel centro della città, situata nella provincia di Frosinone.

Fermato dai Carabinieri dopo un tentativo di fuga: trovato con hashish, cocaina e materiale per confezionamento. Operazione antidroga nel centro di Fiuggi, comune della provincia di Frosinone, dove i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un 21enne residente ad Albano Laziale, in provincia di Roma. Il giovane, alla guida di un’auto a noleggio e in transito ad alta velocità, ha cercato di sfuggire al controllo dei militari, imboccando alcune stradine secondarie. Il tentativo si è rivelato vano: i Carabinieri lo hanno fermato poco dopo. Durante la perquisizione personale e veicolare, i militari hanno trovato 50 grammi di hashish già suddivisi in dosi, un grammo di cocaina, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e il taglio della droga e 200 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Fiuggi (FR), 21enne arrestato per spaccio: aveva droga e contanti in auto

Altre fonti ne stanno dando notizia

Fasano, 21enne aggredisce e rapina un uomo invalido: carabiniere fuori servizio lo insegue, arrestato - Il fatto in pieno centro: il comandante dei militari dell'arma si trovava nelle vicinanze, così lo ha arrestato in flagranza di reato FASANO - Un 21enne è stato arrestato a Fasano nella tarda ... 🔗Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Picchia un minorenne e gli ruba le scarpe. Arrestato 21enne a Verbania - Un 21enne di origini straniere e residente a Mergozzo è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Gravellona Toce. Il giovane è destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla ... 🔗Riporta rainews.it

Picchia e stupra una ragazzina di 14 anni conosciuta sui social: arrestato un 21enne. «Online sembrava gentile» - Avrebbe picchiato e violentato in strada una ragazzina di 14 anni conosciuta sui social, dopo averle dato appuntamento: per questo un ragazzo di 21 anni di origini nordafricane è stato arrestato ... 🔗Segnala msn.com

FIUGGI ARMI E DROGA IN CASA. ARRESTATO