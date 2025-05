Fiuggi Alla guida di un’auto a noleggio tenta invano di eludere il controllo dei Carabinieri A bordo aveva hashish e coca Arrestato 21enne di Albano Laziale

A Fiuggi, un giovane di 21 anni proveniente da Albano Laziale è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver cercato di sfuggire a un controllo mentre si trovava alla guida di un'auto a noleggio. Durante l'ispezione, le forze dell'ordine hanno rinvenuto hashish e cocaina a bordo del veicolo, dando il via a un'importante operazione antidroga nel comune.

