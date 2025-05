Firenze tutto pronto per la cena dell’Associazione Borgognissanti a favore di Att

Martedì 3 luglio, la suggestiva piazza di Ognissanti a Firenze sarà il palcoscenico della XI edizione della ‘Cena sotto le stelle’, evento organizzato dall'Associazione Borgognissanti in supporto all'Associazione Tumori Toscana. Con oltre 700 partecipanti attesi, l'iniziativa promette una serata di convivialità e solidarietà, unendo la comunità fiorentina per sostenere una causa importante.

Firenze, 28 maggio 2025 - Martedì 3 luglio la piazza fiorentina di Ognissanti ospiterà la XI edizione della ' Cena sotto le stelle' organizzata dall' Associazione Borgognissanti a favore dell'Associazione Tumori Toscana. Più di 700 persone hanno risposto, con grande entusiasmo e partecipazione, all'appello per sostenere i malati di tumore curati a casa gratuitamente dall'Att. A fare gli onori di casa saranno Fabrizio Carabba, Presidente dell'Associazione Borgognissanti, insieme a Giuseppe Spinelli, Presidente dell'Att. A condurre la serata saranno, come sempre, Kagliostro e Letizia Dei, affiancati quest'anno, per la prima volta, anche da Giulia Carabba.

