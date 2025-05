Firenze | motociclista muore nel viale Galileo Fatale lo scontro con un’auto

Un tragico incidente ha scosso Firenze, dove un motociclista di 55 anni ha perso la vita dopo uno scontro con un'auto in viale Galileo. L'incidente è avvenuto nella tarda serata di martedì 27 maggio, lasciando la comunità in lutto. Si indagano le cause di questo tragico evento.

Un uomo di 55 anni è morto per le ferite riportate in un incidente stradale che si è verificato nella tarda serata di ieri, martedì 27 maggio, a Firenze, in viale Galileo L'articolo Firenze: motociclista muore nel viale Galileo. Fatale lo scontro con un’auto proviene da Firenze Post... 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze: motociclista muore nel viale Galileo. Fatale lo scontro con un’auto

