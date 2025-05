Firenze Luca Tomao presenta il romanzo ' Battiloro Il Fabbro di Gioie'

Il 30 maggio a Firenze, Luca Tomao, danzatore e coreografo, svela il suo talento letterario con il romanzo fantasy "Battiloro – Il Fabbro di Gioie". Un'opera che unisce la sua passione per la danza e la scrittura, promettendo di incantare lettori e appassionati con un'avventura affascinante nel mondo delle meraviglie. Non perdete l'occasione di scoprire questa nuova creazione artistica!

Firenze, 28 maggio 2025 - Un danzatore, coreografo, che da anni insegna danza, ma con la penna nel cuore: Luca Tomao, artista poliedrico da sempre diviso tra il palcoscenico e la scrittura, presenta il suo nuovo romanzo fantasy “Battiloro – Il Fabbro di Gioie”. L’appuntamento è giovedì 30 maggio alle 18 al Quelo Bar, in Borgo Santa Croce 15R, a ingresso libero. La presentazione sarà moderata da Mara Temperelli, con copie disponibili grazie alla collaborazione della libreria L'Ornitorinco (via di Camandoli 10R). Il libro ci accompagna in un mondo sul finire dell’ epoca dei “Fabbri di Gioi e”, artigiani di meraviglie destinati a diventare, con il tempo, semplici gioiellieri... 🔗 Leggi su Lanazione.it

Cosa riportano altre fonti

Firenze, Luca Tomao presenta il romanzo 'Battiloro. Il Fabbro di Gioie' - Il 30 maggio a ingresso libero al Quelo Bar, il libro è un viaggio nel tempo sul finire dell’epoca dei 'Fabbri di Gioie' destinati poi a diventare gioiellieri ... 🔗Segnala lanazione.it

Nuovi prefetti: Laura Lega a Firenze. Tomao a Livorno, Zarrilli a Pistoia, D’Attilio a Massa, Palombi ad Arezzo - venerdì, 06 Luglio 2018 18:22 Ernesto Giusti Cronaca, Top News Nessun commento su Nuovi prefetti: Laura Lega a Firenze. Tomao a Livorno, Zarrilli a Pistoia, D’Attilio a Massa, Palombi ad Arezzo ... 🔗Si legge su firenzepost.it

HOW ITALIAN CELEBRATE CHRISTMAS IN THE COUNTRYSIDE? || VILAGGIO DI NATALE CAMPOCATINO TUSCANY TOUR