Fiorentina svolta clamorosa | Palladino verso le dimissioni

In un clima di incertezze e tensioni, la Fiorentina potrebbe affrontare una clamorosa svolta: secondo fonti vicine, l’allenatore Raffaele Palladino si sarebbe dimesso dall’incarico. L'indiscrezione, rilanciata da Gianluca Di Marzio, sta agitando i tifosi e il mondo del calcio fiorentino, mentre si attende una conferma ufficiale sulla situazione del tecnico. La squadra è in un momento cruciale della stagione e le ripercussioni potrebbero essere significative.

Firenze, 28 maggio 2025 – Non c’è pace in casa Fiorentina: secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’allenatore Raffaele Palladino si sarebbe dimesso dall’incarico di allenatore della Fiorentina. L’indiscrezione ha fatto il giro della città, anche se mancano conferme ufficiali. Appena poche settimane fa, alla vigilia di impegni decisivi per la stagione, la società viola aveva rinnovato il contratto fino al 2027. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Fiorentina, svolta clamorosa: Palladino verso le dimissioni

