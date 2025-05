Fiorentina svolta clamorosa | Palladino si è dimesso

La Fiorentina è al centro di una clamorosa svolta: l'allenatore Raffaele Palladino si sarebbe dimesso, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio. La notizia, se confermata, segna un nuovo capitolo turbolento per la squadra, che si trova a far fronte a un momento di incertezze. I tifosi attendono ulteriori aggiornamenti sulla situazione e il possibile piano di successione.

Firenze, 28 maggio 2025 – Non c’è pace in casa Fiorentina: secondo quanto anticipato da Gianluca Di Marzio, l’allenatore Raffaele Palladino si sarebbe dimesso dall’incarico di allenatore della Fiorentina. L’indiscrezione ha fatto il giro della città, anche se mancano conferme ufficiali. Appena poche settimane fa, alla vigilia di impegni decisivi per la stagione (a partire dalla partita di ritorno della semifinale di Conference League contro il Betis Siviglia), la società viola gli aveva rinnovato il contratto fino al 2027. Appena un giorno fa, durante la conferenza stampa di fine stagione, il presidente Rocco Commisso aveva rivendicato la decisione di rinnovare il contratto all’allenatore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net