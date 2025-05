Fiorentina | Palladino si è dimesso

Colpo di scena in casa Fiorentina: Raffaele Palladino ha presentato le sue dimissioni da allenatore, suscitando stupore tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Nonostante i rumors in crescita, la società non ha ancora ufficializzato la notizia e sta tentando di convincere il tecnico a tornare sui suoi passi. Nel frattempo, il futuro della squadra resta incerto.

Colpo di scena in casa Fiorentina: Raffaele Palladino si è dimesso da allenatore. La notizia che sta circolando con sempre più insistenza non è stata al momento né confermata né smentita dalla società, che starebbe invece cercando di fare cambiare idea al tecnico.

Fiorentina, Palladino polemico: «Primo gol da annullare, episodio chiaro! Oggi un’altra batosta dopo l’Europa, ora…» - Nel post partita della sconfitta per 2-1 contro il Venezia, Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, ha espresso il suo disappunto riguardo a un presunto episodio arbitrale. 🔗continua a leggere

