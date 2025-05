Fiorentina | Palladino si è dimesso Colpo di scena I dirigenti viola cercano di farlo restare

In un inatteso twist nella gestione della Fiorentina, Raffaele Palladino ha presentato le sue dimissioni. La notizia ha scosso l'ambiente viola, spingendo i dirigenti a cercare di trattenerlo e a rinsaldare la collaborazione. Cosa si cela dietro questa decisione improvvisa? Scopriamolo nell'articolo.

Clamoroso colpo di scena nella Fiorentina: nelle ultime ore Raffaele Palladino si è dimesso e i dirigenti viola starebbero cercando di convincerlo a rimanere L'articolo Fiorentina: Palladino si è dimesso. Colpo di scena. I dirigenti viola cercano di farlo restare proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Fiorentina: Palladino si è dimesso. Colpo di scena. I dirigenti viola cercano di farlo restare

Le notizie più recenti da fonti esterne

Fiorentina, terremoto in panchina: Palladino presenta le dimissioni; SKY - Fiorentina, arrivano le dimissioni di Palladino; Non è escluso che in Curva B possa esserci una sorpresa, possibile coreografia stasera; Fiorentina, scossa improvvisa: Palladino si dimette da allenatore. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Colpo di scena Fiorentina: Palladino si è dimesso - Colpo scena clamoroso in casa Fiorentina: Raffaele Palladino si sarebbe dimesso, con la società intenta a provare il tutto per tutto per convincerlo a cambiare idea.. 🔗calciomercato.com scrive

Palladino-Fiorentina verso l'addio: l'allenatore si sarebbe dimesso - Una decisione spiazzante da parte del tecnico: Palladino si sarebbe dimesso dalla guida tecnica della Fiorentina ... 🔗Come scrive laziopress.it

Colpo di scena alla Fiorentina, dimissioni per Palladino: i possibili sviluppi - La girandola di allenatori pronta a partire sembrava destinata a non coinvolgere la Fiorentina, Raffaele Palladino del resto è stato confermato tramite un rinnovo annuale (opzione prevista da contratt ... 🔗Secondo 90min.com