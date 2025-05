Fiorentina l’allenatore Raffaele Palladino verso le dimissioni

Nella Fiorentina si respira aria di crisi: l'allenatore Raffaele Palladino sarebbe ormai a un passo dalle dimissioni. Fonti interne indicano che Palladino avrebbe già presentato la propria rinuncia, mentre la dirigenza si affanna per cercare di trattenerlo. Le ultime novità emergono in un contesto di tensione, con i dirigenti che discutono strategie per mantenere il tecnico alla guida della squadra.

Terremoto alla Fiorentina: l’allenatore Raffaele Palladino sarebbe vicino alle dimissioni. Secondo alcune indiscrezioni il tecnico campano le avrebbe già date, con la dirigenza al lavoro per convincerlo a rimanere alla guida della squadra. Solo ieri i dirigenti della Fiorentina, nel corso della conferenza stampa di fine stagione, avevano spiegato che per preparare le strategie di mercato martedì prossimo si sarebbero seduti a un tavolo con il tecnico Raffaele Palladino, che il presidente Rocco Commisso ha detto di considerare come un figlio. Fiorentina, Palladino verso l’addio. Oggi, però, hanno iniziato a circolare voci di un possibile addio dell’allenatore campano, al quale solo pochi giorni fa era stato allungato il contratto. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Fiorentina, l’allenatore Raffaele Palladino verso le dimissioni

