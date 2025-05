Fiorentina-Inter finale scudetto Primavera | l’arbitro della partita

Venerdì sera al Viola Park si disputerà la tanto attesa finale scudetto della Primavera tra Fiorentina e Inter, con il fischio d'inizio alle 20.30. L'arbitro designato per questa importante sfida sarà Lucio Felice Angelillo di Nola, pronto a dirigere un match che promette grande emozione e spettacolo.

Venerdì alle ore 20.30 al Viola Park si giocherà la finale del campionato Primavera tra Fiorentina e Inter. L'AIA ha ufficializzato la designazione arbitrale per il match. FIORENTINA-INTER PRIMAVERA (venerdì 30 maggio ore 20.30). Arbitro: Lucio Felice Angelillo (Nola). Assistenti arbitrali: Nicola Morea (Molfetta), Vincenzo Russo (Nichelino). Quarto ufficiale: Cristiano Ursini (Pescara).