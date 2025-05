Fiorentina caso Palladino | l’allenatore si è dimesso ma la società vuole trattenerlo

La Fiorentina si trova al centro di una crisi inaspettata: l'allenatore Raffaele Palladino ha presentato le sue dimissioni, sorprendendo tutti a sole 24 ore dalla conferenza stampa in cui era stato ufficialmente confermato. La società, però, è determinata a trattenerlo, aprendo un intrigante dibattito su cosa stia davvero accadendo all'interno del club. Scopriamo i dettagli di questa situazione scottante.

Fulmine a ciel sereno in casa Fiorentina. L’allenatore Raffaele Palladino avrebbe presentato le sue dimissioni nel primo pomeriggio del 28 maggio. Condizionale d’obbligo, soprattutto perché la notizia è filtrata a 24 ore dalla conferenza stampa della società in cui il tecnico era stato confermato. E inoltre il prolungamento del contratto era stato firmato soltanto il 7 maggio, portando la scadenza al 2027. Palladino, invece, si sarebbe dimesso e secondo Sky Sport la società sarebbe al lavoro per convincerlo a restare. Il motivo delle presunte dimissioni, però, resta ignoto. L’ex allenatore del Monza ha portato i viola al sesto posto in classifica, qualificandosi alla prossima Conference League. 🔗 Leggi su Lettera43.it