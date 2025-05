Fiorentina | Baroni e Gilardino in pole per la panchina Palladino verso l’Atalanta? Viola Park muto

La situazione in casa Fiorentina si complica: Raffaele Palladino ha inviato le dimissioni, sorprendendo tutti dopo la recente difesa da parte del presidente Rocco Commisso. Con Baroni e Gilardino in pole per raccoglierne l'eredità, si prospetta un cambiamento significativo sulla panchina viola. Intanto, il club guarda con interesse alla sfida contro l'Atalanta, nel contesto di un tumultuoso inizio di stagione.

FIRENZE – E' uno schiaffo alla dirigenza della Fiorentina, l'invio della lettera di dimissioni, da parte degli avvocati di Raffaele Palladino. Un gesto clamoroso e inatteso. Soprattutto dopo l'appassionata difesa dell'allenatore portata avanti, appena 24 ore fa, dal presidente Rocco Commisso. Arrivato a sottolineare che sulla gestione (società, allenatore, squadra) nessuno può avanzare pretese. Decide .

Fiorentina, Palladino polemico: «Primo gol da annullare, episodio chiaro! Oggi un’altra batosta dopo l’Europa, ora…» - Nel post partita della sconfitta per 2-1 contro il Venezia, Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, ha espresso il suo disappunto riguardo a un presunto episodio arbitrale. 🔗continua a leggere

Da Baroni a De Rossi, passando per Farioli. La Fiorentina corre ai ripari per il post Palladino - Un fulmine a ciel sereno. Così è stata accolta in casa Fiorentina la notizia delle dimissioni di Raffaele Palladino. Soprattutto perchè arrivata a poche ore dalla. 🔗Da msn.com

Nuovo allenatore Fiorentina, Baroni in pole? La situazione dopo le dimissioni di Palladino questo pomeriggio - Nuovo allenatore Fiorentina, la situazione intorno sia a Raffaele Palladino che ovviamente a Marco Baroni. Il punto Il recente terremoto scoppiato in casa Fiorentina, con le inaspettate dimissioni di ... 🔗Scrive informazione.it

Tuttomercatoweb: "Baroni in pole per prendere il posto di Palladino. Valutati anche De Rossi, Sarri e Tudor" - Il caos scoppiato alla Fiorentina dopo le dimissioni di Palladino cambia radicalmente progetti e prospettive della squadra gigliata. La società è all'opera per trovare un sostituto al tecnico campano. 🔗Si legge su informazione.it

