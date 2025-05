Fino alle montagne la recensione | un ritorno alla natura per una fiaba intrisa di realismo

"In 'Fino alle montagne', Sophie Deraspe ci guida in un viaggio nel cuore delle Alpi francesi, ispirandosi al romanzo semi-autobiografico di Mathyas Lefebure. Attraverso la storia di un aspirante pastore, il film esplora il contrasto tra idealismo e realtà, offrendo uno spaccato emozionante di un ritorno alla natura che sfida pregiudizi e aspettative. Un'epopea dove ogni passo verso la montagna diventa un passo verso se stessi."

Sophie Deraspe prende spunto dal romanzo semi autobiografico di Mathyas Lefebure per portarci nel cuore delle Alpi francesi. Un'epopea emotiva dove l'idealismo iniziale del protagonista aspirante pastore lascia spazio alla concretezza del mestiere. "Un invasato che torna alla natura". Viene apostrofato così Mathyas (Félix-Antoine Duval), giovane pubblicitario di Montréal che decide di lasciarsi tutto alle spalle per diventare pastore sulle vette dell'alta Provenza. È il protagonista di Fino alle montagne, ultimo film in ordine di tempo diretto da Sophie Deraspe e ispirato al romanzo semi autobiografico di Mathyas Lefebure - anche co-sceneggiatore - intitolato D'où viens-tu, berger? in cui raccontava della sua crisi esistenziale e della decisione di abbandonare la carriera per vivere a contatto con la natura...