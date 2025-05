Finiti i lavori in piazza Generale Amico da parte di Confindustria

Confindustria Caserta ha recentemente completato i lavori di riqualificazione di Piazza Generale Amico, un'iniziativa che unisce arte e responsabilità sociale. Questo gesto concreto non solo restituisce alla cittadinanza uno spazio rinnovato, ma rappresenta anche un forte legame d'amore per il territorio, sottolineando l'importanza della partecipazione attiva nella valorizzazione dei luoghi comuni.

Un gesto concreto di amore per il territorio, un'iniziativa che unisce arte e responsabilità sociale. Confindustria Caserta ha realizzato un intervento di riqualificazione di Piazza Generale Amico, restituendola alla cittadinanza con una nuova veste e un forte valore simbolico.

