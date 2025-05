Finisce fuori strada con l' auto | 19enne ferita

Un incidente stradale si è verificato questa mattina a San Giovanni Valdarno, coinvolgendo una giovane di 19 anni. La ragazza ha perso il controllo della sua auto, finendo fuori strada lungo la Sp 13 nei pressi di Vacchereccia. Le cause del sinistro sono ancora in fase di accertamento, e i vigili del fuoco sono intervenuti per fornire soccorso.

Incidente stradale poco prima delle 9 a San Giovanni Valdarno. Per cause ancora in corso di accertamento, una 19enne ha perso il controllo dell'auto che stava guidando finendo fuori strada. L'episodio è avvenuto lungo la Sp 13 nei pressi di Vacchereccia. Sul posto sono intervenuti i vigili del... 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Finisce fuori strada con l'auto: 19enne ferita

Cosa riportano altre fonti

Incidente a Montoro, auto si ribalta e finisce fuori strada; Auto finisce fuoristrada a Moglia, 20enne grave al Civile di Brescia; Perde il controllo dell'auto, impatta contro un ponte e finisce fuori strada: giovane trasportata in ospedale; Tragedia sulla Siracusa-Gela, auto finisce fuori strada, muore una donna. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Auto fuori strada a Ramiola, un ferito - Auto fuori strada prima delle 10 a Ramiola di Medesano. Per cause in corso di accertamento l’autista ha perso il controllo del veicolo finendo fuori strada. È stato trasportato all’ospedale di Vaio co ... 🔗Riporta gazzettadiparma.it

Schianto alla rotatoria: furgoncino finisce fuori strada e abbatte una recinzione - E' accaduto all'ingresso di Valenzano: per cause in corso di accertamento, il mezzo ha terminato la corsa impattando contro il muro perimetrale di una villa ... 🔗Come scrive baritoday.it

Violento incidente a Moglia, auto si ribalta fuori strada: ragazza di 20 anni tra la vita e la morte - Alla guida c’era un giovane di 25 anni, che ha riportato ferite meno gravi. Lo schianto è avvenuto in via Tullie. I carabinieri stanno effettuando i rilievi per accertare la dinamica ... 🔗Secondo msn.com

AUTO FINISCE FUORI STRADA, MUORE 22ENNE. INDAGATO L'AMICO ALLA GUIDA | 30/04/2025