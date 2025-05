Financial Times | Lagarde pronta a lasciare in anticipo la Bce per andare al Wef Francoforte smentisce

Il fondatore del World Economic Forum, Klaus Schwab, afferma che la presidente dalla Banca centrale europea, Christine Lagarde, ha discusso l’ipotesi di diventare presidente dell’organizzazione, interrompendo il suo mandato alla guida della banca centrale prima del termine, previsto a ottobre 2027. Lo riporta il quotidiano inglese Financial Times. Schwab ha lasciato il Forum il mese scorso su accuse di cattiva condotta, che nega, e riferisce di accordi pratici giĂ presi e di averle fatto visita ad aprile “per discutere con lei della transizione”, “al piĂą tardi all’inizio del 2027”. Smentita da Francoforte: “La presidente Lagarde si è sempre impegnata pienamente a portare a termine la sua missione ed è determinata a portare a termine il suo mandato”, ha detto un portavoce Bce. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

