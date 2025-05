Finale di Champions | gli ultras dell’Inter ancora contro la società Ma i biglietti ormai sono assegnati

Nella finale di Champions League del 28 maggio 2025, gli ultras dell'Inter si scatenano contro la società per le modalità di assegnazione dei biglietti, che hanno favorito gli abbonati storici. Nonostante le polemiche, i biglietti sono già stati distribuiti, alimentando il malcontento tra i tifosi. I criteri, che privilegiano un'anzianità di abbonamento, sollevano interrogativi sulla rappresentatività e il coinvolgimento della base.

Milano, 28 maggio 2025 – “I criteri di assegnazione hanno premiato gli abbonati storici, con almeno otto stagioni consecutive, a partire dal 2015-16 e 2016-17”. E ancora: “Una piccola parte dei codici è stata inoltre riservata ad alcuni dei soci Inter Club con almeno dodici anni consecutivi di anzianità. Il 40% dei tifosi che hanno ricevuto il codice d’acquisto è rappresentato da soci Inter Club”. A metà pomeriggio, il resoconto ufficiale dell’Inter sulla distribuzione dei 18mila tagliandi (a fronte di 80mila richieste) assegnati dall’Uefa p er la finale di Champions League contro il Paris Saint Germain certifica che ormai i ticket a disposizione sono esauriti... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Finale di Champions: gli ultras dell’Inter (ancora) contro la società. Ma i biglietti ormai sono assegnati

Ne parlano su altre fonti

Niente biglietti agli ultras dell'Inter per la finale di Champions, scoppia la rivolta; Biglietti finale Champions League, scatta la protesta degli ultras sotto la sede dell’Inter: striscioni contro la dirigenza; Finale di Champions, l’Inter non vende i biglietti alla Curva Nord; Nessun biglietto alla Nord per Monaco: il gelo dell’Inter dopo l’inchiesta ultrà. 🔗Ne parlano su altre fonti

Allarme per la finale di Champions: a Monaco migliaia di ultras interisti senza biglietto, rischio scontri con i tifosi del Psg (e del Napoli) - Situazione incandescente in vista della sfida in Baviera, dove la Curva Nord nerazzurra sarà presente in massa anche senza i ticket d'ingresso e con al fianco una delegazione dei supporters del Nizza, ... 🔗Scrive ilfattoquotidiano.it

Biglietti finale Champions League, scatta la protesta degli ultras sotto la sede dell’Inter: striscioni contro la dirigenza - Quattrocento frequentatori della curva nord senza tagliando per la partita di sabato contro il Psg a Monaco di Baviera chiedono al club un “tavolo” per poterli acquistare. Gli ultrà saranno comunque p ... 🔗Riporta msn.com

Niente biglietti per la finale di Champions, gli ultras protestano sotto la sede dell’Inter: “Maledetti hanno distrutto 40 anni di storia” - Centinaia di tifosi nerazzurri sotto la sede della società per protestare contro la carenza di biglietti per la finale ... 🔗Segnala ilfattoquotidiano.it

Protesta Inter, ex capo ultras: Noi bagarini? Biglietti rivenduti a cifre folli